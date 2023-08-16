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Зинченко вернулся в общую группу Арсенала

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Зинченко вернулся в общую группу Арсенала

Фото: arsenal.com

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко окончательно восстановился после травмы и приступил к занятиям в общей группе. Об этом стало известно из соцсетей украинца.

"Приятно вернуться", - написал Зинченко в своем Instagram, прикрепив фотографию с тренировки.

Напомним, 26-летний украинец из-за травмы икроножной мышцы пропустил все спарринги "канониров" на летнем сборе, а также матч первого тура чемпионата Англии против "Ноттингем Форест" (2:1).

Во 2-м туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Кристал Пэлас". Поединок пройдет в понедельник, 21 августа и начнется в 22:00.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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