Яремчук попал в заявку Брюгге на ответный матч с Акюрейри в ЛК
Украинец отправился вместе с командой в Исландию
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук полетел вместе с командой в Исландию.
27-летний украинец попал в число футболистов, который отправились на ответный матч против "Акюрейри" в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Всего главный тренер "черно-синих" Ронни Дейла рассчитывает на 19 исполнителей.
Отметим, первая игра завершилась победой "Брюгге" со счетом 5:1, а Яремчук стал автором одного из голов.
Матч "Акюрейри" - "Брюгге" состоится сегодня, 17 августа. Начало - в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:clubbrugge.be
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