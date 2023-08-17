Яремчук попал в заявку Брюгге на ответный матч с Акюрейри в ЛК

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук полетел вместе с командой в Исландию.

27-летний украинец попал в число футболистов, который отправились на ответный матч против "Акюрейри" в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Всего главный тренер "черно-синих" Ронни Дейла рассчитывает на 19 исполнителей.

Отметим, первая игра завершилась победой "Брюгге" со счетом 5:1, а Яремчук стал автором одного из голов.

Матч "Акюрейри" - "Брюгге" состоится сегодня, 17 августа. Начало - в 21:00 по киевскому времени.