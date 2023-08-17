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Малиновский близок к переходу в Дженоа на правах аренды

Наши за границей
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Украинец вновь может оказаться в Италии

Малиновский близок к переходу в Дженоа на правах аренды

Фото: instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский с большой долей вероятности может вернуться в Серию А. 30-летний украинец близок к переходу в "Дженоа", сообщает журналист Николо Скира.

Речь идет об аренде с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована "Монца", "Болонья", "Бешикташ" и неназванный клуб АПЛ.

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Напомним, в январе 2023 года Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" за 10 миллионов евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Провансальцы намерены получить за Руслана 12 миллионов евро.

"Дженоа" по итогам минувшей кампании вернулась в Серию А. В первом туре нового сезона "грифоны" сыграют дома против "Фиорентины". Поединок уже в эту субботу, 19 августа.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Дженоа (Генуя)
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Источник:
Nico Schira

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