ЛАСК объявил о продлении аренды Таловерова

Украинский защитник "Славии" Максим Таловеров продолжит свои выступления за "ЛАСК". Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Стороны договорились об аренде игрока на один сезон с правом выкупа.

Первую часть сезона 2022/23 украинец играл в аренде за "Слован" Либерец, а в январе 2023 года перебрался в аренду в "ЛАСК". На его счету 13 матчей за австрийский клуб, без результативных действий.

Его контракт со "Славией" действует до конца 2026 года.

Добавим, что летом 23-летний Таловеров сообщал о том, что "Айнтрахт" и "Вердер" интересовались его услугами, однако официальных предложений от клубов не было.