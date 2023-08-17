Цыганков - о войне: Без нашей помощи Украине у этой истории будет очень печальный конец

Украинский вингер " Жироны " Виктор Цыганков в интервью испанским СМИ рассказал о войне в Украине.

– Я был там, когда началась война, поэтому хорошо знаю, о чем идет речь. Очень тяжело всем живущим там людям. Мы очень переживали с семьей, когда были в Украине. Это ситуация, которую никто никогда не должен ощущать.

Мы должны каждый день помогать украинскому народу, моей стране, потому что без нашей помощи у этой истории будет очень печальный конец. Мы должны быть безгранично благодарны нашим мужественным воинам, постоянно защищающим Украину. Даже не хочу представлять, что было бы без них.

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– Кому-то из ваших знакомых пришлось пойти воевать?

- Никому из членов моей семьи и из моих друзей. Но друзья моих друзей пошли.

- Когда вы последний раз были в Украине?

– Когда играл последний матч за "Динамо", в начале декабря 2022 года. Тогда я уже знал, что подпишу контракт с "Жироной".

Новости не показывают полной реальности войны. Реальность такова, что каждый день может произойти какое-то несчастье. Возможно, это происходит прямо сейчас. Нет тихой минуты. Очень сложно.

Ждем нашей победы. Наши воины делают все, чтобы ее получить. Конечно, мы победим, конечно.

- Достаточно ли помогают Украине другие страны?

– Эта помощь нам нужна. Без вашей помощи было бы еще труднее. Если кто-то захочет сделать больше, мы будем очень благодарны, но это зависит не от нас.

Я считаю, что самым эффективным способом помощи являются финансовые взносы, потому что на эти деньги украинское правительство сможет купить оружие, чтобы оградить наш народ от атак России.

Есть люди, которые потеряли дом, родных… Это непоправимые потери, и мало что можно сделать, кроме как дать им приют и еду. Это ужасно. Если кто-то может помочь, просто сделайте это.