Яремчук впервые в сезоне выйдет в старте Брюгге - на матч Лиги конференций против исландцев

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" выйдет в стартовом составе своей команды на матч квалификации Лиги конференций против исландского "Акурейри".

Поединок начнется в 21:00, в первом матче "Брюгге" разгромил соперника со счетом 5:1.

Отметим, что это первое появление украинца в стартовом составе своей команды в текущем сезоне. Ранее он трижды выходил на замены, забил 1 гол.