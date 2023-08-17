  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук впервые в сезоне выйдет в старте Брюгге - на матч Лиги конференций против исландцев
В тренде

Яремчук впервые в сезоне выйдет в старте Брюгге - на матч Лиги конференций против исландцев

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Первое появление украинца в стартовом составе в текущем сезоне

Яремчук впервые в сезоне выйдет в старте Брюгге - на матч Лиги конференций против исландцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" выйдет в стартовом составе своей команды на матч квалификации Лиги конференций против исландского "Акурейри".

Поединок начнется в 21:00, в первом матче "Брюгге" разгромил соперника со счетом 5:1.

Отметим, что это первое появление украинца в стартовом составе своей команды в текущем сезоне. Ранее он трижды выходил на замены, забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Яремчук оформил дубль в Лиге конференций исландскому Акурейри
yellow-arrow
Лунин выйдет в старте Реала на следующий матч, но основным вратарем по ходу сезона будет Кепа
yellow-arrow
Лужный: Не знаю, кто убедил Мудрика перейти в Челси. Если я игрок, то я сам принимаю решение, а не менеджеры или агенты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде