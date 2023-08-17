Яремчук впервые в сезоне выйдет в старте Брюгге - на матч Лиги конференций против исландцев
Первое появление украинца в стартовом составе в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард бельгийского "Брюгге" выйдет в стартовом составе своей команды на матч квалификации
Поединок начнется в 21:00, в первом матче "Брюгге" разгромил соперника со счетом 5:1.
Отметим, что это первое появление украинца в стартовом составе своей команды в текущем сезоне. Ранее он трижды выходил на замены, забил 1 гол.
KA Akureyri, we’re ready! ???????????? #KAACLU— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 17, 2023
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