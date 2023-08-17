Лунин выйдет в старте Реала на следующий матч, но основным вратарем по ходу сезона будет Кепа

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды на матч 2-го тура Ла Лиги против "Алмерии", который состоится в субботу, 19 августа.

При этом, по данным Relevo, основным кипером по сезону клуб продолжает считать Кепу Аррисабалагу, который был недавно арендован у "Челси" на замену травмированному Тибо Куртуа.

Все дело в том, что Кепа только прибыл в Мадрид и еще не успел притереться к команде. Также тренерский штаб "сливочных" хочет отдать должное Лунину, который на ноль отстоял матч 1-го тура против "Атлетика" Бильбао (победа 2:0).

По совокупности этих причин издание и делает вывод, что на матч с "Алемрией" выйдет именно украинский вратарь.