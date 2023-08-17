Цыганков: Довбик не говорит на испанском, я тоже, но нам помогают партнеры и тренеры

Украинский вингер " Жироны " Виктор Цыганков в интервью Diari de Girona рассказал о новичке команды, своем соотечественнике Артеме Довбике.

– Связку Довбик – Цыганков уже обсуждают. Вы слаженный тандем?

– Мы вместе играем за сборную Украины, поэтому хорошо знаем друг друга. Также играли друг против друга. Мы знаем, какие наши лучшие и худшие навыки. Этого достаточно, чтобы понимать друг друга на поле. Мы хотим сделать все возможное для команды.

Довбик – отличный бомбардир. Он сильный, быстрый, агрессивный в атаке и имеет хорошую связь с полузащитниками. Он хорошо ладит с остальными игроками. Со мной тоже, конечно. Мы можем разговаривать друг с другом и понимать друг друга, поэтому нам легче играть вместе.

– Он хорошо вписывается в команду?

– Пока рано говорить, но я думаю, что он уже адаптировался. Он не говорит на испанском, я тоже, хотя тренерский штаб и одноклубники постоянно помогают нам, чтобы мы могли выкладываться на тренировках и в матчах. Ему легче адаптироваться, чем мне, потому что он также рассчитывает на мою помощь. Я думаю, что у него все будет хорошо, он счастлив.

– Ты не имел преимущества знать кого-то в "Жироне". Как прошли первые твои месяцы в команде?

– Единственным украинцем в команде был Хулиус (ответственный за экипировку), он мне очень помог. Я думаю, что Артему будет легче, потому что у него есть Хулиус и я. Все в клубе помогают нам, чтобы мы могли выступать как можно лучше.

– Хулиус был опорой для тебя в начале?

– Все время. Всегда. Он мне очень помог, и я ему очень благодарен. Хулиус продолжает нам помогать, теперь и Артему. Нам очень повезло с ним.

– Пожалуй, видео очень помогло Довбику понять игру "Жироны".

– Это футбол: вы можете понять тактику, даже если не разговариваете на языке. Если мы не понимаем, кто-то нам это подробно объяснит. Поэтому проблемы нет. Мы знаем, чего хочет от нас тренер.