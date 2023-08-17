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Яремчук оформил хет-трик в Лиге конференций исландскому Акурейри

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Это второй и третий голы украинца в текущем сезоне

Яремчук оформил хет-трик в Лиге конференций исландскому Акурейри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе своей – на матч квалификации Лиги конференций против исландского "Акурейри", и отличился голевыми действиями.

Украинец забил голы на 57-й и 66-й и 75-й минутах матча, сделав счет 5:1 в пользу своей команды, и общий счет противостояния доведя до 10:2.

Отметим, что это второй, третий и четвертый голы Яремчука в своем четвертом матче нынешнего сезона.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
17.08.2023 в 22:36
Вже три забив
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