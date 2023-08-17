Яремчук оформил хет-трик в Лиге конференций исландскому Акурейри

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе своей – на матч квалификации Лиги конференций против исландского "Акурейри", и отличился голевыми действиями.

Украинец забил голы на 57-й и 66-й и 75-й минутах матча, сделав счет 5:1 в пользу своей команды, и общий счет противостояния доведя до 10:2.

Отметим, что это второй, третий и четвертый голы Яремчука в своем четвертом матче нынешнего сезона.

GOAL! KA Akureyri 0-3 Club Brugge (57 Roman Yaremchuk) Top: 1-8 pic.twitter.com/0OUJAyMGlP — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

GOAL! KA Akureyri 1-4 Club Brugge (65 Roman Yaremchuk) Top: 2-9 pic.twitter.com/AoHWBEWArr — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023