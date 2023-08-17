Яремчук оформил хет-трик в Лиге конференций исландскому Акурейри
Это второй и третий голы украинца в текущем сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе своей – на матч квалификации Лиги конференций против исландского "Акурейри", и отличился голевыми действиями.
Украинец забил голы на 57-й и 66-й и 75-й минутах матча, сделав счет 5:1 в пользу своей команды, и общий счет противостояния доведя до 10:2.
Отметим, что это второй, третий и четвертый голы Яремчука в своем четвертом матче нынешнего сезона.
GOAL! KA Akureyri 0-3 Club Brugge (57 Roman Yaremchuk) Top: 1-8 pic.twitter.com/0OUJAyMGlP— SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023
GOAL! KA Akureyri 1-4 Club Brugge (65 Roman Yaremchuk) Top: 2-9 pic.twitter.com/AoHWBEWArr— SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023
GOAL! KA Akureyri 1-5 Club Brugge (75 Roman Yaremchuk) Top: 2-10— SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023
hattrick pic.twitter.com/4XdO5pQQNa
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