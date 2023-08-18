Экс-полузащитник Ворсклы, игравший в России, уехал в Ирландию
Футболист перешел в клуб "Корк Сити"
Фото: corkcityfc.ie
Украинский полузащитник Андрей Кравчук, который этим летом покинул "Ворсклу", стал игроком ирландского клуба "Корк Сити".
По данным Transfermarkt, 24-летний украинец подписал контракта до 31 декабря 2023 года.
Кравчук известен своей игрой за донецкий "Олимпик", а к "Ворскле" присоединился летом 2022. До этого он успел поиграть за московское "Торпедо".
Ультрас полтавского клуба неоднократно высказывали возмущение такой трансферной политикой "зелено-белых". В итоге Андрей сыграл за полтавчан лишь 5 матчей (1 гол и 1 ассист), а в 2023 году на поле не выходил.
Корк Сити — один из старейших профессиональных клубов Ирландии, трехкратный чемпион страны. В 2020-м он покинул Премьер-дивизион, однако по итогам 2022 года вернулся в элиту. В нынешнем чемпионате Корк занимает девятое (предпоследнее) место в турнирной таблице после 27 туров.
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