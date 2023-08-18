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Экс-полузащитник Ворсклы, игравший в России, уехал в Ирландию

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Футболист перешел в клуб "Корк Сити"

Экс-полузащитник Ворсклы, игравший в России, уехал в Ирландию

Фото: corkcityfc.ie

Новина українською

Украинский полузащитник Андрей Кравчук, который этим летом покинул "Ворсклу", стал игроком ирландского клуба "Корк Сити".

По данным Transfermarkt, 24-летний украинец подписал контракта до 31 декабря 2023 года.

Кравчук известен своей игрой за донецкий "Олимпик", а к "Ворскле" присоединился летом 2022. До этого он успел поиграть за московское "Торпедо".

Ультрас полтавского клуба неоднократно высказывали возмущение такой трансферной политикой "зелено-белых". В итоге Андрей сыграл за полтавчан лишь 5 матчей (1 гол и 1 ассист), а в 2023 году на поле не выходил.

Корк Сити — один из старейших профессиональных клубов Ирландии, трехкратный чемпион страны. В 2020-м он покинул Премьер-дивизион, однако по итогам 2022 года вернулся в элиту. В нынешнем чемпионате Корк занимает девятое (предпоследнее) место в турнирной таблице после 27 туров.

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В статье: Корк Сити Андрей Кравчук
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Источник:
corkcityfc.ie

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