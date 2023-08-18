Цыганков: Конечная цель Жироны – в следующем году сыграть в еврокубках

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков назвал главную задачу команды на сезон.

"Моя цель – выигрывать в каждой игре. Я стараюсь выкладываться как можно лучше каждую минуту. Иногда мы выигрываем, а иногда проигрываем, но очевидно, что мы хотим улучшить то, что сделали в прошлом сезоне.

Я считаю, что конечная цель – в следующем году сыграть в еврокубках. Это было бы положительно для клуба, который творил бы историю, и для нас.

Я хочу постоянно совершенствоваться: играть лучше, забивать больше голов, отдавать больше результативных передач... Я никогда не был доволен собой", - сказал Цыганков.