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Миколенко еще не набрал форму, его участие в матче с Астон Виллой остается под вопросом

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Об этом заявил менеджер ирисок Шон Дайч

Миколенко еще не набрал форму, его участие в матче с Астон Виллой остается под вопросом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч перед матчем 2-го тура АПЛ с "Астон Виллой" рассказал о состоянии травмированных игроков, в том числе и украинца Виталия Миколенко.

"Миколенко и Данжума, все еще должны немного что-то сделать на пути к полному восстановлению.

Им просто нужно набрать базовую форму", – заявил Дайч.

Напомним, что матч 1-го тура против "Фулхэма" Миколенко пропускал.

Поединок 2-го тура "Астон Вилла" – "Эвертон" состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 16:00.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
Liverpool Echo

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