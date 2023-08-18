Миколенко еще не набрал форму, его участие в матче с Астон Виллой остается под вопросом
Об этом заявил менеджер ирисок Шон Дайч
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Миколенко и Данжума, все еще должны немного что-то сделать на пути к полному восстановлению.
Им просто нужно набрать базовую форму", – заявил Дайч.
Напомним, что матч 1-го тура против "Фулхэма" Миколенко пропускал.
Поединок 2-го тура "Астон Вилла" – "Эвертон" состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 16:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Liverpool Echo
Популярное сейчас
- Встреча лидеров УПЛ, Динамо в Одессе и старт Серии А. Расписание матчей на 18 - 20 августа
- Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи в Лиге чемпионов
- Бывшая звезда Шахтера может покинуть Лацио: хавбек интересен Луческу
- Марсель установил новую цену на Малиновского
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн