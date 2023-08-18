Таловеров: У меня есть личные цели в завоевании европейских трофеев, поэтому логичнее остаться в Европе

Украинский защитник Максим Таловеров, который принадлежит чешской "Славии" и выступает за австрийский ЛАСК на правах аренды, рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры у него были этим летом.

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– Я так понимаю, что последние три недели или даже месяц ты провел в ожидании. Каким был этот период: тяжелым или предвкушением чего-то великого?

– На самом деле я не сидел и не ждал чего-то. Работал, тренировался и готовился к сезону. А когда все решилось, то через четыре часа был уже в Линце. Быстро с девушкой собрали вещи и уехали.

– Ты говорил, что всегда спрашиваешь у агента, есть ли по тебе официальные предложения. Открой занавес, какие предложения вы рассматривали этим летом? Ведь интрига была большая.

- Скажу да – финальный выбор был между клубами из Германии, Франции и Чехии. Но важно заметить, что первым договориться со "Славией" смог именно ЛАСК. Значит, они хотели меня видеть у себя больше всего.

- Учитывая, что "Шахтер" активно искал центрального защитника в связи с травмой Бондаря, возможно, к тебе обращались "горняки" с предложениями?

– Лично ко мне или к моему агенту "Шахтер" не обращался. Но я недавно сменил номер телефона, поэтому, возможно, они звонили по телефону на мой старый номер:)

- Для тебя самого сейчас могло бы быть интересно играть в чемпионате Украины или ты заинтересован исключительно в игре в европейских лигах и движении по ним наивысшее?

- Конечно, если я оказался и остаюсь в Европе, то однозначно для меня это цель номер один. Также у меня есть личные цели в завоевании европейских трофеев, поэтому для меня логичнее остаться в Европе и достигать своих целей здесь.