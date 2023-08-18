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Отправился на матч с Панатинаикосом и пока не вернулся. Журналист рассказал, как Довбик выехал в Испанию во время военного положения

Наши за границей
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Может у Артема есть удостоверение фонда Виктора Цыганкова

Отправился на матч с Панатинаикосом и пока не вернулся. Журналист рассказал, как Довбик выехал в Испанию во время военного положения

фото - ФК Жирона

Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, как форвард сборной Украины Артема Довбик выехал из страны для трансфера в испанскую "Жирону".

По информации источника, Довбик выехал из страны вместе с "Днепром-1" на матчи против "Панатинаикоса" (1:3 и 2:2). После этого команда вернулась в Украину, а вот нападающий остался в Европе.

"Формально Довбик выехал с "Днепром-1" на матч с "Панатинаикосом". Это дает разрешение 30 дней находиться за границей. Что он будет делать на 31-й день и на каком основании останется, можем только догадываться.

Возможно, у Артема есть удостоверение фонда Виктора Цыганкова. Шутка, но это неточно", – сказал Спиваковский.

Напомним, что 26-летний Довбик перешел в "Жирону" из "Днепра-1", который получил за форварда 6 миллионов евро. Еще 1,75 миллиона достались бывшему клубу игрока – датскому "Мидтьюлланду".

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В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
19.08.2023 в 00:06
О, а всякие гарики спрашивали, как же это блин наши футболисты выезжают?
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