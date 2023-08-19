"Для Трубина было рано выходить на поле": тренер Бенфики объяснил отсутствие украинца в составе

В первом туре чемпионата Португалии "Бенфика" уступила "Боавиште" со счетом 2:3. Новички "орлов" Анатолий Трубина и Артур Кабрал не были включены в заявку на этот поединок.

Главный тренер лиссабонцев Роджер Шмидт не захотел раскрывать карты, сыграют ли они в следующем матче команды.

“Я не собираюсь объявлять стартовый состав. В прошлой игре для Трубина и Кабрала было рано выходить на поле. Сейчас прошла неделя. Они лучше, больше связаны с коллегами. Это другая ситуация”, – сказал Шмидт.

Немецкий специалист подчеркнул, что футболистам нужно время на адаптацию. Время их возможного дебюта будет определяться в обозримом будущем.

“Это всегда вызов, когда ты приезжаешь без предсезонной подготовки. Сейчас ситуация другая. Мне нужно принять решение и найти подходящий момент. Это не может быть слишком рано, но не слишком поздно”, - добавил тренер.

Следующий матч "Бенфика" проведет сегодня, 19 августа, против "Эштрелы Амадоры" – новичка высшего дивизиона Португалии.