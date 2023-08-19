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"Для Трубина было рано выходить на поле": тренер Бенфики объяснил отсутствие украинца в составе

Наши за границей
(1 голосов)

То же касается и другого новичка "орлов"

"Для Трубина было рано выходить на поле": тренер Бенфики объяснил отсутствие украинца в составе

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

В первом туре чемпионата Португалии "Бенфика" уступила "Боавиште" со счетом 2:3. Новички "орлов" Анатолий Трубина и Артур Кабрал не были включены в заявку на этот поединок.

Главный тренер лиссабонцев Роджер Шмидт не захотел раскрывать карты, сыграют ли они в следующем матче команды.

“Я не собираюсь объявлять стартовый состав. В прошлой игре для Трубина и Кабрала было рано выходить на поле. Сейчас прошла неделя. Они лучше, больше связаны с коллегами. Это другая ситуация”, – сказал Шмидт.

Немецкий специалист подчеркнул, что футболистам нужно время на адаптацию. Время их возможного дебюта будет определяться в обозримом будущем.

“Это всегда вызов, когда ты приезжаешь без предсезонной подготовки. Сейчас ситуация другая. Мне нужно принять решение и найти подходящий момент. Это не может быть слишком рано, но не слишком поздно”, - добавил тренер.

Следующий матч "Бенфика" проведет сегодня, 19 августа, против "Эштрелы Амадоры" – новичка высшего дивизиона Португалии.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Боавишта (Порту) Анатолий Трубин
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Источник:
ojogo

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
19.08.2023 в 11:29
Конечно еще рано. Вот лет через 5-6 самое то. Но, это не точно
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Andrumas (Düsseldorf)
19.08.2023 в 11:07
Рано тебе Толик ещё на лавке сидеть, даже это нужно заслужить
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MaximSK (Киев)
19.08.2023 в 10:32
С таким доверием от тренера далеко не пойдешь, и до сих пор непонятно зачем Бенфике Трубин, когда есть Влаходимос, а в роли дублера мог бы быть молодой вратарь из дубля.
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Грязный Гаррик (C)
19.08.2023 в 09:46
через год в аренду в шахтер было бы хорошо
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