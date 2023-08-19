Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Ливерпуля
Второй тур подряд Илья начинает с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 2-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на выезде сыграет против "Ливерпуля". Начало встречи – 17:00.
Илья Забарный попал в стартовый состав "вишневых" на эту игру и выйдет на поле с первых минут.
В прошлом туре АПЛ в домашнем матче против лондонского "Вест Хэма" 20-летний украинец также вышел в старте и отыграл все 90 минут.
Our team for #LIVBOU ⬇️ pic.twitter.com/DpN2k4fQS2— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 19, 2023
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