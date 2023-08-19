Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Ливерпуля

В рамках 2-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на выезде сыграет против "Ливерпуля". Начало встречи – 17:00.

Илья Забарный попал в стартовый состав "вишневых" на эту игру и выйдет на поле с первых минут.

В прошлом туре АПЛ в домашнем матче против лондонского "Вест Хэма" 20-летний украинец также вышел в старте и отыграл все 90 минут.