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Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Ливерпуля

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Второй тур подряд Илья начинает с первых минут

Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на выезде сыграет против "Ливерпуля". Начало встречи – 17:00.

Илья Забарный попал в стартовый состав "вишневых" на эту игру и выйдет на поле с первых минут.

В прошлом туре АПЛ в домашнем матче против лондонского "Вест Хэма" 20-летний украинец также вышел в старте и отыграл все 90 минут.

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В статье: Ливерпуль Борнмут Илья Забарный
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