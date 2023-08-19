  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмолюк начнет матч против Фулхэма в запасе Брентфорда
В тренде

Ярмолюк начнет матч против Фулхэма в запасе Брентфорда

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Как и в прошлом туре против "шпор"

Ярмолюк начнет матч против Фулхэма в запасе Брентфорда

brentfordfc

Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" на выезде сыграет против "Фулхэма". Начало встречи – 17:00.

Хавбек гостей Егор Ярмолюк попал в заявку "пчел" на эту игру. Однако 19-летний полузащитник начнет матч на скамейке для запасных.

В прошлом туре АПЛ в поединке против "Тоттенхэма" Егор просидел весь матч в запасе.

Напомним, в конце июня Ярмолюк продлил контракт с "Брентфордом" до 2028 года.

По теме
yellow-arrow
Трубин дебютирует за Бенфику в матче второго тура чемпионата
yellow-arrow
Готов ли Миколенко? Астон Вилла – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023
yellow-arrow
Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд (Лондон) Фулхэм (Лондон) Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде