Ярмолюк начнет матч против Фулхэма в запасе Брентфорда
Как и в прошлом туре против "шпор"
brentfordfc
В рамках 2-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" на выезде сыграет против "Фулхэма". Начало встречи – 17:00.
Хавбек гостей Егор Ярмолюк попал в заявку "пчел" на эту игру. Однако 19-летний полузащитник начнет матч на скамейке для запасных.
В прошлом туре АПЛ в поединке против "Тоттенхэма" Егор просидел весь матч в запасе.
Напомним, в конце июня Ярмолюк продлил контракт с "Брентфордом" до 2028 года.
Your Bees for the derby ????#FULBRE pic.twitter.com/1zGuENvFaj— Brentford FC (@BrentfordFC) August 19, 2023
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