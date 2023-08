Ярмолюк начнет матч против Фулхэма в запасе Брентфорда

В рамках 2-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" на выезде сыграет против "Фулхэма". Начало встречи – 17:00.

Хавбек гостей Егор Ярмолюк попал в заявку "пчел" на эту игру. Однако 19-летний полузащитник начнет матч на скамейке для запасных.

В прошлом туре АПЛ в поединке против "Тоттенхэма" Егор просидел весь матч в запасе.

Напомним, в конце июня Ярмолюк продлил контракт с "Брентфордом" до 2028 года.

Your Bees for the derby ????#FULBRE pic.twitter.com/1zGuENvFaj