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Трубин дебютирует за Бенфику в матче второго тура чемпионата

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То есть сегодня, как сообщают португальские СМИ

Трубин дебютирует за Бенфику в матче второго тура чемпионата

Фото: Benfica SL

Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграет против "Эштрелы Амадоры". Начало матча – 22:30.

Анатолий Трубин может дебютировать за "орлов" уже в этом поединке. Как сообщает португальское издание Record, украинский голкипер попал в стартовый состав "Бенфики" на эту игру.

В прошлом туре 22-летний вратарь был вне заявки.

Напомним, португальцы купили Анатолия у донецкого "Шахтера" за 10 млн евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Record

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