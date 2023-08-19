Трубин дебютирует за Бенфику в матче второго тура чемпионата

В рамках 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграет против "Эштрелы Амадоры". Начало матча – 22:30.

Анатолий Трубин может дебютировать за "орлов" уже в этом поединке. Как сообщает португальское издание Record, украинский голкипер попал в стартовый состав "Бенфики" на эту игру.

В прошлом туре 22-летний вратарь был вне заявки.

Напомним, португальцы купили Анатолия у донецкого "Шахтера" за 10 млн евро.