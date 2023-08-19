Трубин дебютирует за Бенфику в матче второго тура чемпионата
То есть сегодня, как сообщают португальские СМИ
Фото: Benfica SL
В рамках 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграет против "Эштрелы Амадоры". Начало матча – 22:30.
Анатолий Трубин может дебютировать за "орлов" уже в этом поединке. Как сообщает португальское издание Record, украинский голкипер попал в стартовый состав "Бенфики" на эту игру.
В прошлом туре 22-летний вратарь был вне заявки.
Напомним, португальцы купили Анатолия у донецкого "Шахтера" за 10 млн евро.
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Источник:Record
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