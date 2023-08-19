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Малиновский не попал в заявку Дженоа на матч стартового тура Серии А

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Не сможет дебютировать за "грифонов" в матче против "Фиорентины"

Малиновский не попал в заявку Дженоа на матч стартового тура Серии А

Twitter Genoa CFC

Новина українською

В рамках стартового тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле сыграет против "Фиорентины". Начало встречи – 21:45.

Сегодня "грифоны" официально объявили о трансфере Руслана Малиновского. Однако украинский хавбек не сыграет в матче против "фиалок". 30-летний Руслан не попал в заявку своей новой команды на этот поединок.

"Дженоа" оформил переход Малиновского из "Марселя" в формате аренды. Генуэзцы смогут выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро после окончания срока годовой аренды.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Фиорентина (Флоренция)
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