Малиновский не попал в заявку Дженоа на матч стартового тура Серии А
Не сможет дебютировать за "грифонов" в матче против "Фиорентины"
Twitter Genoa CFC
В рамках стартового тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле сыграет против "Фиорентины". Начало встречи – 21:45.
Сегодня "грифоны" официально объявили о трансфере Руслана Малиновского. Однако украинский хавбек не сыграет в матче против "фиалок". 30-летний Руслан не попал в заявку своей новой команды на этот поединок.
"Дженоа" оформил переход Малиновского из "Марселя" в формате аренды. Генуэзцы смогут выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро после окончания срока годовой аренды.
⤵️ STARTING XI #GenoaFiorentina pic.twitter.com/vUmllROzIT— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 19, 2023
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