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Лунин не смог удержать ворота сухими. Реал пропускает уже на 3 минуте. ВИДЕО

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Первый пропущенный в этом сезоне для украинского кипера

Лунин не смог удержать ворота сухими. Реал пропускает уже на 3 минуте. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лунин пропускает уже на 3 минуте в матче "Реала" против "Альмерии". Украинский голкипер не смог справиться с ударом почти по центру ворот после флангового навеса.

Первый матч в этом сезоне вратарь отыграл на ноль.

Напомним, что "Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа из-за травмы. Также недавно "сливочные" арендовали защитника ворот "Челси" Кепу, который сегодня оказался на скамейке запасных.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Альмерия
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