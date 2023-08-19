Лунин не смог удержать ворота сухими. Реал пропускает уже на 3 минуте. ВИДЕО

Лунин пропускает уже на 3 минуте в матче "Реала" против "Альмерии". Украинский голкипер не смог справиться с ударом почти по центру ворот после флангового навеса.

Первый матч в этом сезоне вратарь отыграл на ноль.

Напомним, что "Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа из-за травмы. Также недавно "сливочные" арендовали защитника ворот "Челси" Кепу, который сегодня оказался на скамейке запасных.