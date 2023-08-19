Лунин не смог удержать ворота сухими. Реал пропускает уже на 3 минуте. ВИДЕО
Первый пропущенный в этом сезоне для украинского кипера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лунин пропускает уже на 3 минуте в матче "Реала" против "Альмерии". Украинский голкипер не смог справиться с ударом почти по центру ворот после флангового навеса.
Первый матч в этом сезоне вратарь отыграл на ноль.
Напомним, что "Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа из-за травмы. Также недавно "сливочные" арендовали защитника ворот "Челси" Кепу, который сегодня оказался на скамейке запасных.
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