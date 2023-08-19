Трубин в запасе на гостевой матч Бенфики
При том что основной кипер "орлов" не попал в заявку
Фото: Benfica SL
В рамках 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграет против "Эштрелы Амадоры". Начало матча – 22:30.
Анатолий Трубин попал в заявку "орлов" на этот поединок. Однако украинский голкипер начнет эту игру на скамейке запасных. Ворота хозяев поля будет защищать Самуэл Соареш.
Примечательно, что ранее португальские СМИ сообщали, что именно 22-летний украинец будет защищать ворота "Бенфики" в этом матче.
????⚪ Our ???????????????????????????????? ????????!#SLBCFEA pic.twitter.com/swJWFlDsUJ— SL Benfica (@slbenfica_en) August 19, 2023
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