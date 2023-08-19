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Трубин в запасе на гостевой матч Бенфики

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При том что основной кипер "орлов" не попал в заявку

Трубин в запасе на гостевой матч Бенфики

Фото: Benfica SL

Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграет против "Эштрелы Амадоры". Начало матча – 22:30.

Анатолий Трубин попал в заявку "орлов" на этот поединок. Однако украинский голкипер начнет эту игру на скамейке запасных. Ворота хозяев поля будет защищать Самуэл Соареш.

Примечательно, что ранее португальские СМИ сообщали, что именно 22-летний украинец будет защищать ворота "Бенфики" в этом матче.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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