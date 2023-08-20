Лунин получил третью лучшую оценку в матче Альмерия - Реал
По данным аналитического портала SofaScore
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 2-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал"
Ворота "сливочных" в этом матче защищал Андрей Лунин. Аналитические порталы оценили игру 24-летнего украинца. Андрей получил оценки 7,7 и 8,2, от SofaScore и WhoScored, соответственно.
За 90 минут на поле Лунин совершил 7 сейвов, выполнил 19 точных передач (из 20, то есть показатель точности составил 95%), перехватил 1 навес и 34 раза коснулся к мячу. Также показатель голов, которые украинец предотвратил, составил 0,99.
Таким образом, Лунин получил третью лучшую оценку в матче среди всех принявших участие в этом поединке футболистов.
В свою очередь лучшим игроком был признан новоиспеченный хавбек "Реала" Джуд Беллингем. Англичанин оформил дубль и сделал один ассист. За это 20-летний полузащитник получил оценки 9,1 и 9,4 (от SofaScore и WhoScored).
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