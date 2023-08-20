Миколенко второй раз подряд не попал в старт Эвертона

В матче второго тура АПЛ "Астон Вилла" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в стартовый состав “ирисок” на этот поединок.

Our starting XI to face Villa ???? pic.twitter.com/hGgeGTYsnS — Everton (@Everton) August 20, 2023

На левом фланге обороны команды Дайча во второй раз выйдет 38-летний Эшли Янг, который присоединился к "Эвертону" этим летом.

Пока у обеих команд по ноль очков: они синхронно уступили в первом туре АПЛ.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.