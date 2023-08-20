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Миколенко второй раз подряд не попал в старт Эвертона

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(1 голосов)

До сих пор не набрал кондиции после травмы?

Миколенко второй раз подряд не попал в старт Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче второго тура АПЛ "Астон Вилла" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в стартовый состав “ирисок” на этот поединок.

На левом фланге обороны команды Дайча во второй раз выйдет 38-летний Эшли Янг, который присоединился к "Эвертону" этим летом.

Пока у обеих команд по ноль очков: они синхронно уступили в первом туре АПЛ.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2023 в 15:53
Будемо думати що це все травма,через яку він повністю не пройшов підготовку до сезону
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