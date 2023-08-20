Миколенко второй раз подряд не попал в старт Эвертона
До сих пор не набрал кондиции после травмы?
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче второго тура АПЛ "Астон Вилла" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в стартовый состав “ирисок” на этот поединок.
Our starting XI to face Villa ???? pic.twitter.com/hGgeGTYsnS— Everton (@Everton) August 20, 2023
На левом фланге обороны команды Дайча во второй раз выйдет 38-летний Эшли Янг, который присоединился к "Эвертону" этим летом.
Пока у обеих команд по ноль очков: они синхронно уступили в первом туре АПЛ.
Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 августа 2023
- Как инертность и самодовольство Ливерпуля привели к трансферу 30-летнего опорника Штутгарта
- Первое серьезное дерби Лондона. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023
- Яремчук оформил хет-трик в Лиге конференций исландскому Акурейри
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 10:56 Прогнозы на футбол Готов ли Миколенко? Астон Вилла – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023
- 20:37 Зарубежные Итоги АПЛ. Эвертон Миколенко сохраняет прописку. Лестер вылетает, а Астон Вилла идет в еврокубки
- 07:30 Зарубежные Последний тур АПЛ. Одно место на троих в подвале таблицы, Эмери рвется к еврокубкам
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2023 в 15:53
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн