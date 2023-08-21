  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ницца подписала футболистку женской сборной Украины
В тренде

Ницца подписала футболистку женской сборной Украины

Наши за границей
(1 голосов)

Инна Глущенко сменила один французский клуб на другой

Ницца подписала футболистку женской сборной Украины

Фото: womensfootball.com.ua

Новина українською

Футболистка женской сборной Украины Инна Глущенко начнет новый сезон в составе "Ниццы", которая выступает во втором по силе дивизиона чемпионата Франции среди женщин.

В новой команде 19-ти летняя украинка будет играть под игровым номером 20.

Прошлый сезон Глущенко провела во французском клубе "Реймс" и отыграла всего два матча в составе главной команды.

Ранее нападающая также выступала за "Нику" Николаев, "Кривбасс", а также за чешский "Словацко".

Читайте такжеКомпания для Малиновского. Украинка подписала контракт с женской командой Марселя

По теме
yellow-arrow
Вернется ли Зинченко? Кристал Пэлас – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.2023
yellow-arrow
Динамо интересовалось Таловеровым по-динамовски – поинтересовалось и забыло - Источник
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед интересуется конкурентом Трубина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
womensfootball.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде