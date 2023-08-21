Ницца подписала футболистку женской сборной Украины
Инна Глущенко сменила один французский клуб на другой
Фото: womensfootball.com.ua
Футболистка женской сборной Украины Инна Глущенко начнет новый сезон в составе "Ниццы", которая выступает во втором по силе дивизиона чемпионата Франции среди женщин.
В новой команде 19-ти летняя украинка будет играть под игровым номером 20.
Прошлый сезон Глущенко провела во французском клубе "Реймс" и отыграла всего два матча в составе главной команды.
Ранее нападающая также выступала за "Нику" Николаев, "Кривбасс", а также за чешский "Словацко".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:womensfootball.com.ua
Популярное сейчас
- Вернется ли Зинченко? Кристал Пэлас – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.2023
- СМИ: ФСБ призывает Путина уволить Шойгу и ввести военное положение
- Поражение Днепра-1 и Динамо, осечка Шахтера, разгром от Жироны. Главные новости за 20 августа
- Лунин не смог удержать ворота сухими. Реал пропускает уже на 3 минуте. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн