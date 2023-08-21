Ницца подписала футболистку женской сборной Украины

Футболистка женской сборной Украины Инна Глущенко начнет новый сезон в составе "Ниццы", которая выступает во втором по силе дивизиона чемпионата Франции среди женщин.

В новой команде 19-ти летняя украинка будет играть под игровым номером 20.

Прошлый сезон Глущенко провела во французском клубе "Реймс" и отыграла всего два матча в составе главной команды.

Ранее нападающая также выступала за "Нику" Николаев, "Кривбасс", а также за чешский "Словацко".