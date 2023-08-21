Зинченко создал собственную киберспортивную команду по Counter Strike

Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" решил создать киберспортивную команду.

В своих социальных сетях 26-летний украинец объявил, что он совместно с бывшим тренером Natus Vincere Михаилом Kane Благиным создал новую команду по Counter Strike под названием Passion UA со слоганом "When Passion becomes Victory" (Когда Страсть становится Победой).

"С радостью объявляем об официальном запуске совершенно новой киберспортивной команды! Основатель команды @Zinchenko пригласил @Kanecsgo создать сильную конкурентоспособную команду CS для борьбы на самом высоком уровне! Мы полны решимости, что главный чемпион "Кейн" даст этой команде правильное направление для развития и поспособствует превращению в топ-команду, ведь мы здесь для того, чтобы побеждать. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении! Больше новостей – уже совсем скоро!".

Напомним, 16 августа Александр Зинченко вернулся в общую группу "Арсенала" после полностью пропущенной предсезонной подготовки. конце прошлого сезона украинец получил травму икроножной мышцы, из-за чего пропустил конец сезона. Сегодня ночью "Арсенал" играет в гостях с "Кристалл Пелас" и украинец готов вернуться на поле.