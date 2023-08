Кухаревич забил гол за Суонси Ю-21

Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич отличился забитым голом за команду U-21.

Случилось это в матче профессионального развития против молодежки "Крю Александры" (4:1). 22-летний украинец закрепил успех, сделав счет 3:0.

Напомним, Кухаревич перешел в "Суонси" из "Труа" в конце июля, подписав контракт на три года с опцией продления еще на один сезон. Форвард уже успел дебютировать за главную команду в матче Кубка лиги против "Нортхэмптона" (3:0). Он вышел на замену на 89-й минуте. В Чемпионшипе он еще не играл.

Ginnelly ➡️ Kuharevich ????@JoshGinnelly7, Kuharevich and Tjoe-A-On all gained valuable minutes in today's #SwansU21s victory over Crewe Alexandra ????



