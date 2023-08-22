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"Иметь Цыганкова в составе – это благословение", - тренер Жироны рассказал, почему стал ставить украинца в центр поля

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Мичел хочет достичь глубины в центре поля

"Иметь Цыганкова в составе – это благословение", - тренер Жироны рассказал, почему стал ставить украинца в центр поля

ФК Жирона

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал, почему в некоторых последних матчах украинский вингер Виктор Цыганков играл в центре поля, а не на фланге.

"Иметь Цыганкова в составе – это благословение. Это игрок, который выглядит эффектно, у него правильные менталитет и отношение. Думаю, у него есть все.

Очевидно, что он лучше себя чувствует на фланге, чем в центре. Мой английский недостаточно хорош, чтобы научить его, что мы также можем комбинировать в центре. Он способен давать глубину, бить и забивать, у него это есть, но ему пока некомфортно.

Он будет чаще играть в центре, потому что нам нужно создавать глубину в этой зоне. Но да, на фланге Цыганкову комфортнее", – сказал Мичел.

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В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Futbol Fantasy

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