В Польше группа местных ультрас избили и ограбили двух украинцев
Случилось это еще в начале августа
фото из свободных источников
В городе Каменец-Зомбковицкий на юго-западе Польши произошел инцидент с участием группы футбольных фанатов, которые избили и ограбили двух граждан Украины.
Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на польскую полицию.
По словам представительницы полиции Каменец-Зомбковицкого Катажины Мазурек, инцидент произошел в начале августа.
Правоохранители установили, что группа мужчин пришли в дом, где живут двое украинцев в возрасте 18 и 44 года, "вооруженные дубинками, палками, трубами и мачете", а также хоккейной клюшкой.
"Без всяких на то оснований они начали угрожать и избивать 44- и 18-летних мужчин только из-за их национальности. Удары они наносили опасными предметами, которые принесли с собой специально для этого", – отметила Мазурек.
После избиения поляки ограбили двух украинцев, забрав у них более 4000 злотых.
Полицейские из Каменца-Зомбковицкого установили, что к избиению и краже причастна группа из 17 футбольных фанатов, проживающих в районе.
Правоохранители установили личности всех причастных. Шестерых из них задержали, одного арестовали, остальные – находятся под наблюдением полиции, объявила Мазурек, добавив, что по делу планируются дальнейшие аресты.
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