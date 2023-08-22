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Малиновский провел первую тренировку в составе Дженоа. ФОТО

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Руслан начинает вливаться в коллектив

Малиновский провел первую тренировку в составе Дженоа. ФОТО

genoacfc.it

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который на днях на правах аренды перешел в "Дженоа" из "Марселя", провел свою первую тренировку с новой командой.

Итальянский клуб выложил в соцсетях фото с Русланом на базе.

Напомним, что аренда украинца рассчитана до конца сезона, также в соглашении предусмотрена возможность выкупа за 10 миллионов евро.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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