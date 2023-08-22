Малиновский провел первую тренировку в составе Дженоа. ФОТО

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который на днях на правах аренды перешел в " Дженоа " из "Марселя", провел свою первую тренировку с новой командой.

Итальянский клуб выложил в соцсетях фото с Русланом на базе.

Напомним, что аренда украинца рассчитана до конца сезона, также в соглашении предусмотрена возможность выкупа за 10 миллионов евро.