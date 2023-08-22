Малиновский провел первую тренировку в составе Дженоа. ФОТО
Руслан начинает вливаться в коллектив
genoacfc.it
Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который на днях на правах аренды перешел в "
Итальянский клуб выложил в соцсетях фото с Русланом на базе.
Напомним, что аренда украинца рассчитана до конца сезона, также в соглашении предусмотрена возможность выкупа за 10 миллионов евро.
???? faces around here ???? pic.twitter.com/o3LMNXOhJv— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 22, 2023
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