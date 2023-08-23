Таловеров: Цель ЛАСКа - борьба за чемпионство и Кубок

Украинский защитник "ЛАСКа" Максим Таловеров, который принадлежит чешской "Славии", рассказал о своих выступлениях в Австрии.

- Как ты оценишь свои предыдущие полгода в "ЛАСКе"?

- Интересный вопрос. Оценю как замечательный опыт. Ведь австрийская Бундеслига - это уже как минимум Бундеслига. Хоть и не немецкая :) Но и не чешская лига. Значительно выше уровень футболистов. Более высокий уровень борьбы. Высшие скорости и интенсивность. Если посмотреть на статистику, возможно, я и не провел безумное количество минут, но там я получил уверенность перед молодежным Евро.

- В австрийской Бундеслиге немного поиграл за РБ "Зальцбург" Эрлинг Холланд. Как считаешь, возможно, там и сейчас есть кто-то из подобных топов?

- Да, я лично играл против "Зальцбурга" несколько игр, там действительно очень много талантливых футболистов. Игроки оттуда каждый год уходят за немалые деньги в топовые чемпионаты. Это, по меньшей мере, означает, что австрийская лига пользуется спросом.

Из "Штурма" недавно ушел футболист за приличные деньги (Эмегха в "Страсбург" за 13 млн евро - прим.). "ЛАСК" продал Накамуру за 12 миллионов в Реймс.

Поэтому, я считаю, на австрийский футбол обращается гораздо больше внимания, чем, к моему большому сожалению, на украинский. И больше, чем на чешский. Уверен, что и сейчас в австрийской Бундеслиге есть люди, которые скоро пойдут дальше.

- Какие цели ставит перед собой "ЛАСК"?

- Борьба за чемпионство и Кубок. Очень тяжелая конкуренция с "Зальцбургом". Но скажу лично за себя, играя против них, не могу сказать, что "ЛАСК" не заслуживает бороться с ними за чемпионство. Думаю, все идет от головы. У нас поменялся тренерский штаб, теперь он стал более молодым (39 лет - прим.). Будем совместно ставить цель бороться за все трофеи. А еще - попасть в Лигу Европы и пройти как можно дальше.

- Как считаешь, увидим ли мы тебя вскоре в сборной Украины?

- Это вопрос не ко мне. Но это одно из того, о чем я всегда мечтал. И одна из моих целей. Я делаю все возможное и буду делать все возможное, чтобы рано или поздно получить вызов. Но чем раньше, тем лучше, - сказал Таловеров.