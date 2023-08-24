Почеттино: Верим, что Мудрик может выступать на том уровне, которого мы ожидаем
Тренер рассказал о травме украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о
"Небольшое повреждение, это вопрос нескольких дней. Он не сможет сыграть завтра. Это игрок, на которого мы рассчитываем и верим, что он может выступать на том уровне, которого мы ожидаем. Здесь никаких проблем", - сказал Почеттино.
Напомним, что Мудрик травмировался во время одной из тренировок команды на этой неделе. Украинец уже начал процесс реабилитации.
Watch Mauricio Pochettino's look ahead to Luton Town LIVE! https://t.co/qOSmIdicql— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Русин перейдет в Сандерленд. Журналист раскрыл детали трансфера
- Славия - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.08.2023
- Украинский тренер, выбивший Ворсклу из еврокубков, сменил команду в Грузии
- Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену игроков Челси
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн