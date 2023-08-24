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Почеттино: Верим, что Мудрик может выступать на том уровне, которого мы ожидаем

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Тренер рассказал о травме украинца

Почеттино: Верим, что Мудрик может выступать на том уровне, которого мы ожидаем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о травме украинского вингера Михаила Мудрика.

"Небольшое повреждение, это вопрос нескольких дней. Он не сможет сыграть завтра. Это игрок, на которого мы рассчитываем и верим, что он может выступать на том уровне, которого мы ожидаем. Здесь никаких проблем", - сказал Почеттино.

Напомним, что Мудрик травмировался во время одной из тренировок команды на этой неделе. Украинец уже начал процесс реабилитации.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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