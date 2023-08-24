Почеттино: Верим, что Мудрик может выступать на том уровне, которого мы ожидаем

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о травме украинского вингера Михаила Мудрика .

"Небольшое повреждение, это вопрос нескольких дней. Он не сможет сыграть завтра. Это игрок, на которого мы рассчитываем и верим, что он может выступать на том уровне, которого мы ожидаем. Здесь никаких проблем", - сказал Почеттино.