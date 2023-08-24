Кривцов и Месси попали в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США. ФОТО
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"Интер Майами" с аргентинцем Лионелем Месси и украинцем Сергеем Кривцовым в полуфинале Открытого Кубка США по пенальти одолел "Цинциннати" 3:3 (пенальти - 5:4).
Украинский 32-летний центральный защитник "Интера" Сергей Кривцов провел все 120 минут на поле и записал в свой актив желтую карточку.
И по версии SofaScore заслужил попадание в символическую сборную полуфинала турнира.
Как и Лео Месси, который также отыграл весь матч, с игры не забил, но реализовал послематчевый пенальти.
Финальный матч турнира "Интер Майами" проведет 28 сентября против "Хьюстон Динамо".
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