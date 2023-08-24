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Кривцов и Месси попали в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США. ФОТО

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Кривцов и Месси попали в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер Майами" с аргентинцем Лионелем Месси и украинцем Сергеем Кривцовым в полуфинале Открытого Кубка США по пенальти одолел "Цинциннати" 3:3 (пенальти - 5:4).

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Украинский 32-летний центральный защитник "Интера" Сергей Кривцов провел все 120 минут на поле и записал в свой актив желтую карточку.

И по версии SofaScore заслужил попадание в символическую сборную полуфинала турнира.

Как и Лео Месси, который также отыграл весь матч, с игры не забил, но реализовал послематчевый пенальти.

Финальный матч турнира "Интер Майами" проведет 28 сентября против "Хьюстон Динамо".

Кривцов и Месси попали в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США. ФОТО - изображение 1
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В статье: Сергей Кривцов Лионель Месси Интер Майами
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