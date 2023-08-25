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Малиновским интересовались два английских клуба. Агент рассказал, почему он выбрал Дженоа

Наши за границей
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В Генуе, в отличии от Англии - футбольный бум!

Малиновским интересовались два английских клуба. Агент рассказал, почему он выбрал Дженоа

Фото: instagram.com/malinovskyi_18

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Украинским хавбеком "Марселя" Русланом Малиновским до его перехода в аренду в "Дженоа" интересовался английские "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед".

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Почему украинец перешел именно в итальянский клуб, рассказал его агент Сергей Серебренников.

"Все желания генуэзцев были максимально конкретными. Во-первых, Руслана видел в своей команде главный тренер Альберто Джилардино.

"Дженоа" – часто меняющий тактику клуб, гибкость Малиновского в этом смысле очень важна.

Плюс Руслана подкупило то, что здесь строится амбициозный проект. "Дженоа" выиграл борьбу за Ретеги, заплатив 12 млн. Пришли Мессиас из "Милана", Пушкаш из "Рединга", Драгузин из "Ювентуса".

В-третьих, в Генуе футбольный бум: клуб продал 28 тысяч абонементов на сезон и остановился, чтобы дать возможность людям просто покупать билеты на одиночные матчи. Ну и, конечно, здесь Руслан будет чувствовать себя как дома", - сказал Серебренников.

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В статье: Руслан Малиновский Эвертон (Ливерпуль) Дженоа (Генуя) Шеффилд Юнайтед
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Источник:
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