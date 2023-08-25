Коваленко мог перейти в Лигу 1: известен клуб, который претендовал на хавбека
Но украинец выбрал другой вариант
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко сегодня станет игроком "Эмполи".
Как сообщает ТаТоТаке, это будет аренда сроком на год с опцией выкупа.
У 27-летнего украинца также был вариант продолжения карьеры в Лиге 1. По информации источника, "Нант" был главным конкурентом "Эмполи" в борьбе за подписание хавбека.
Напомним, Коваленко - воспитанник "Шахтера". В феврале 2021 года он перешел в "Аталанту", сыграв за клуб из Бергамо всего три минуты. Затем он дважды отправлялся в аренду в "Специю". В минувшем сезоне он отыграл 20 матчей за орлят во всех турнирах и отметился 1 ассистом.
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