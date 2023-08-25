Мудрику присвоено звание почетный гражданин города Краснограда
В этом городе родился 22-летний футболист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингеру "
Решение о присвоении этого звания было единогласно принято на сессии местного городского совета.
22-летнему футболисту передадут соответствующие диплом и памятный знак.
Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года, за 70+30 млн евро, однако пока что не может закрепиться в стартовом составе команды.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально. Коваленко сменил клуб в Серии А
- Прикарпатье опубликовало заявление по поводу расследования ГБР о фиктивной службе
- Форвард Шахтера прокомментировал слухи о конфликте игроков с ван Леувеном
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зореслав (Київ)
25.08.2023 в 20:30
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.08.2023 в 20:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн