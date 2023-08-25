Мудрику присвоено звание почетный гражданин города Краснограда

Украинский вингеру " Челси " Михаил Мудрик стал почетным гражданином Краснограда Харьковской области, города, в котором он родился

Решение о присвоении этого звания было единогласно принято на сессии местного городского совета.

22-летнему футболисту передадут соответствующие диплом и памятный знак.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года, за 70+30 млн евро, однако пока что не может закрепиться в стартовом составе команды.