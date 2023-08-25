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Мудрику присвоено звание почетный гражданин города Краснограда

Наши за границей
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(1 голосов)

В этом городе родился 22-летний футболист

Мудрику присвоено звание почетный гражданин города Краснограда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингеру "Челси" Михаил Мудрик стал почетным гражданином Краснограда Харьковской области, города, в котором он родился

Решение о присвоении этого звания было единогласно принято на сессии местного городского совета.

22-летнему футболисту передадут соответствующие диплом и памятный знак.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года, за 70+30 млн евро, однако пока что не может закрепиться в стартовом составе команды.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Зореслав (Київ)
25.08.2023 в 20:30
Можливо він тепер меценат
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.08.2023 в 20:09
Мабуть інших питань по місту немає. Тому міськрада триндичить свій час (гроші) на Мудрика.
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