Кепа в воротах. Лунин остался в запасе Реала на матч с Сельтой
Снова на лавку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto
Сегодня, 25 августа, в рамках 3-го тура Ла Лиги "Сельта" примет мадридский "Реал".
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, как и
Напомним, что Лунин выходил в первых двух турах чемпионата из-за травмы Тибо Куртуа, однако сливочные мгновенно отреагировали на повреждение бельгийца и арендовали Кепу у "Челси" на один сезон.
Матч "Сельта" - "Реал" начнется в 22:30, а UA-Футбол проведет
????✅ Our starting XI ???? @RCCeltaEN! #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/wiMNrig9Xd— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 25, 2023
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