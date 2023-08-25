Кепа в воротах. Лунин остался в запасе Реала на матч с Сельтой

Сегодня, 25 августа, в рамках 3-го тура Ла Лиги "Сельта" примет мадридский "Реал".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, как и обещал ранее тренер команды Карло Анчелотти , остался в запасе на этот матч, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.

Напомним, что Лунин выходил в первых двух турах чемпионата из-за травмы Тибо Куртуа, однако сливочные мгновенно отреагировали на повреждение бельгийца и арендовали Кепу у "Челси" на один сезон.