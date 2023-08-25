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Кепа в воротах. Лунин остался в запасе Реала на матч с Сельтой

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Снова на лавку

Кепа в воротах. Лунин остался в запасе Реала на матч с Сельтой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

Новина українською

Сегодня, 25 августа, в рамках 3-го тура Ла Лиги "Сельта" примет мадридский "Реал".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, как и обещал ранее тренер команды Карло Анчелотти, остался в запасе на этот матч, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.

Напомним, что Лунин выходил в первых двух турах чемпионата из-за травмы Тибо Куртуа, однако сливочные мгновенно отреагировали на повреждение бельгийца и арендовали Кепу у "Челси" на один сезон.

Матч "Сельта" - "Реал" начнется в 22:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Андрей Лунин
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