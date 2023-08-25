Челси сыграет с Лутоном без Мудрика. Украинца не оказалось в заявке
Почетный гражданин Краснограда, видимо, еще не восстановился после травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 августа, в рамках 3-го тура АПЛ "Челси" примет "Лутон".
Украинского вингера "синих",
Напомним, что в первых двух матчах АПЛ 22-летний украинец также оставался в запасе, но выходил на замену (без результативных действий).
Также нужно отметить, что Михаил недавно восстановился после небольшого повреждения.
Напомним, что матч "Челси" - "Лутон" начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
Come on Chelsea! ????@ParimatchUK | #CheLut pic.twitter.com/kzhdgw2fcb— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2023
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