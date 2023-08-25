Челси сыграет с Лутоном без Мудрика. Украинца не оказалось в заявке

Сегодня, 25 августа, в рамках 3-го тура АПЛ "Челси" примет "Лутон".

Украинского вингера "синих", почетного гражданина Краснограда Михайила Мудрика не оказалось в заявке на этот матч.

Напомним, что в первых двух матчах АПЛ 22-летний украинец также оставался в запасе, но выходил на замену (без результативных действий).

Также нужно отметить, что Михаил недавно восстановился после небольшого повреждения.