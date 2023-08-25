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Челси сыграет с Лутоном без Мудрика. Украинца не оказалось в заявке

Наши за границей
(1 голосов)

Почетный гражданин Краснограда, видимо, еще не восстановился после травмы

Челси сыграет с Лутоном без Мудрика. Украинца не оказалось в заявке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 25 августа, в рамках 3-го тура АПЛ "Челси" примет "Лутон".

Украинского вингера "синих", почетного гражданина Краснограда Михайила Мудрика не оказалось в заявке на этот матч.

Напомним, что в первых двух матчах АПЛ 22-летний украинец также оставался в запасе, но выходил на замену (без результативных действий).

Также нужно отметить, что Михаил недавно восстановился после небольшого повреждения.

Напомним, что матч "Челси" - "Лутон" начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Челси (Лондон) Лутон Таун Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.08.2023 в 21:13
Та він адаптується..
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