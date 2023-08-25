Литовский Ритеряй подписал украинца, который год был без клуба

Литовский "Ритеряй" объявил о подписании 25-летнего украинского центрбека Евгения Чаговцева.

Сроки и условия контракта клуб не афиширует.

Чаговец является воспитанником академии "Шахтера", однако на профессиональном уровне в Украине не сыграл ни одного матча.

Летом 2019-го он покинул " Шахтер " и на свободном трансфере перебрался в Беларусь, где играл за "Минск" и "Рух" из Бреста.

В марте минувшего года Чаговец перешел в "Ордабасы", но уже в средине июля 2022-го покинул Казахстан и с тех пор находился без клуба.