Литовский Ритеряй подписал украинца, который год был без клуба
Евгений Чаговцев нашел себе клуб
fkriteriai.lt
Литовский "Ритеряй" объявил о подписании 25-летнего украинского центрбека Евгения Чаговцева.
Сроки и условия контракта клуб не афиширует.
Чаговец является воспитанником академии "Шахтера", однако на профессиональном уровне в Украине не сыграл ни одного матча.
Летом 2019-го он покинул "
В марте минувшего года Чаговец перешел в "Ордабасы", но уже в средине июля 2022-го покинул Казахстан и с тех пор находился без клуба.
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Источник:Ритеряй
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