На этот раз – Тоттенхэм. Забарный начнет третий матч подряд в старте Борнмута
Домашний поединок для "вишенок"
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче третьего тура АПЛ "Борнмут" встретится с "Тоттенхэмом" на "Виталити Стедиум". Украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишенок".
We're #BOUTOT ready ???? pic.twitter.com/tfmBjh5Ndf— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 26, 2023
Это третий матч подряд, в котором украинец появится в основе. В предыдущих двух матчах он провел максимальные 180 минут.
Перед этим туром в активе "Борнмута" один зачетный балл, а "Тоттенхэм" имеет на счету четыре очка.
Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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