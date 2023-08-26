На этот раз – Тоттенхэм. Забарный начнет третий матч подряд в старте Борнмута

В матче третьего тура АПЛ "Борнмут" встретится с "Тоттенхэмом" на "Виталити Стедиум". Украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишенок".

Это третий матч подряд, в котором украинец появится в основе. В предыдущих двух матчах он провел максимальные 180 минут.

Перед этим туром в активе "Борнмута" один зачетный балл, а "Тоттенхэм" имеет на счету четыре очка.

Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.