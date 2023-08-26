Зинченко и Миколенко начнут матчи 3-го тура АПЛ в запасе

Украинские легионеры АПЛ Александр Зинченко и Виталий Миколенко попали в заявку своих команд на матчи АПЛ.

В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет на своем поле против "Фулхэма", а "Эвертон" дома примет "Вулверхэмптон".

Александр и Виталий начнут поединки на скамье для запасных, однако смогут выйти в составе "канониров" и "ирисок", соответственно, во втором тайме.

Начало обоих матчей – 17:00.

В этом сезоне АПЛ 26-летний Зинченко провел на поле всего одну минуту. В свою очередь, 24-летний Виталий еще вообще не принимал участие в матчах английского первенства в этой кампании.