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Зинченко и Миколенко начнут матчи 3-го тура АПЛ в запасе

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Александр отыграл в этом сезоне всего 1 минуту, Виталий - пока ни одной

Зинченко и Миколенко начнут матчи 3-го тура АПЛ в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские легионеры АПЛ Александр Зинченко и Виталий Миколенко попали в заявку своих команд на матчи АПЛ.

В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет на своем поле против "Фулхэма", а "Эвертон" дома примет "Вулверхэмптон".

Александр и Виталий начнут поединки на скамье для запасных, однако смогут выйти в составе "канониров" и "ирисок", соответственно, во втором тайме.

Начало обоих матчей – 17:00.

В этом сезоне АПЛ 26-летний Зинченко провел на поле всего одну минуту. В свою очередь, 24-летний Виталий еще вообще не принимал участие в матчах английского первенства в этой кампании.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко Виталий Миколенко
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