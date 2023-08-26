Зинченко и Миколенко начнут матчи 3-го тура АПЛ в запасе
Александр отыграл в этом сезоне всего 1 минуту, Виталий - пока ни одной
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские легионеры АПЛ Александр Зинченко и Виталий Миколенко попали в заявку своих команд на матчи АПЛ.
В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет на своем поле против "Фулхэма", а "Эвертон" дома примет "Вулверхэмптон".
Александр и Виталий начнут поединки на скамье для запасных, однако смогут выйти в составе "канониров" и "ирисок", соответственно, во втором тайме.
Начало обоих матчей – 17:00.
В этом сезоне АПЛ 26-летний Зинченко провел на поле всего одну минуту. В свою очередь, 24-летний Виталий еще вообще не принимал участие в матчах английского первенства в этой кампании.
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