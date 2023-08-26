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  4. Зинченко получил одну из самых низких оценок среди игроков Арсенала за игру против Фулхэма
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Зинченко получил одну из самых низких оценок среди игроков Арсенала за игру против Фулхэма

Наши за границей
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(1 голосов)

Александр вышел на поле во втором тайме

Зинченко получил одну из самых низких оценок среди игроков Арсенала за игру против Фулхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле расписал ничью с "Фулхэмом".

Главный тренер "канониров" Микель Артета не выпустил Александра Зинченко в стартовом составе на эту игру против "дачников". Однако в итоге украинский защитник вышел на замену во втором тайме, а именно на 56-й минуте.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего украинца в 6,8 балла. В составе "красных" только голкипер Рэмсдейл и хавбек Жоржинья получили меньшие оценки.

За матч Зинченко выиграл 1 из 2 единоборств, 9 раз потерял мяч, 47 раз прикоснулся к мячу, выполнил 30 точных передач (из 32-х) и оформил 2 ключевых паса.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
26.08.2023 в 21:17
У нього нижча оцінка, тому що він вийшов на заміну! Редакція вас купила, жовчні утирки. Зіна вийшов і команда відігралася. Був дирижером на полі, як завжди, роздавав передачі та вів гру! Радий, що до матчів збірної Сашко підійде у формі!
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0
-1
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жажа_the_best (Харьков)
26.08.2023 в 20:09
Уфимец пижон, сын пижона и дети у него будут пижонами.
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
26.08.2023 в 19:55
Леоненко был прав...
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+1
0

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