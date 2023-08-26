Зинченко получил одну из самых низких оценок среди игроков Арсенала за игру против Фулхэма

В рамках 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле расписал ничью с "Фулхэмом".

Главный тренер "канониров" Микель Артета не выпустил Александра Зинченко в стартовом составе на эту игру против "дачников". Однако в итоге украинский защитник вышел на замену во втором тайме, а именно на 56-й минуте.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего украинца в 6,8 балла. В составе "красных" только голкипер Рэмсдейл и хавбек Жоржинья получили меньшие оценки.

За матч Зинченко выиграл 1 из 2 единоборств, 9 раз потерял мяч, 47 раз прикоснулся к мячу, выполнил 30 точных передач (из 32-х) и оформил 2 ключевых паса.