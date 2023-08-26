Состав на Севилью. Цыганков в старте Жироны, Довбик в запасе

В рамках 3-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде сыграет против "Севильи". Начало встречи – 22:30.

Украинские игроки гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик попали в заявку команды на эту игру. Однако, если 25-летний вингер выйдет в стартовом составе, то 26-летний форвард начнет игру на скамейке для запасных.

В этом сезоне чемпионата Испании Цыганков в двух турах выходил на поле с первых минут и в итоге отыграл полные два поединка. В этих играх Виктор оформил 1 ассист.

В свою очередь, Довбик в двух прошлых турах выходил на замену, забив 1 гол.