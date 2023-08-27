С нескольких метров – мимо ворот. Эпическтй промах Артема Довбика в матче с Севильей
У украинца был шанс
скріншот з трансляції
В рамках третьего тура чемпионата Испании "Жирона" в гостях победила "Севилью". У хозяев отличился Гудель, а за гостей забивали Эррера и Алейш Гарсия.
В этом матче сыграли и украинцы. Виктор Цыганков вышел в основном составе, но был заменен на 79-й минуте. Артем Довбик, напротив, появился на поле со скамейки для запасных на 63-м обороте стрелки.
Собственно, в конце матча у Довбика был отличный шанс для взятия ворот. В ходе атаки произошел удар в штангу ворот "Севильи", мяч отскочил на ногу Довбика, перед которым был пустой угол. Но украинец промахнулся.
Добавим, что Довбик уже успел отметиться забитым мячом за "Жирону". В первом туре украинец поразил ворота "Реал Сосьедада".
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