Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютирует за "Дженоа". 17-й номер выйдет в стартовом составе "грифонов" на матч против "Лацио". Начало встречи в 21:45.

Недавно 30-летний хавбек присоединился к клубу на правах аренды. "Генуэзцы" могут выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро после завершения срока. Действующий контракт игрока с "Марселем" действует до 2026 года.

Подопечные Альберто Джилардино в этом году вернулись в Серию А. В стартовом туре против "Фиорентины" Малиновский не был включен в заявку. Команда проиграла со счетом 4:1.