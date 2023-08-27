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Малиновский дебютирует за Дженоа

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец в стартовом составе грифонов

Малиновский дебютирует за Дженоа

Twitter Genoa CFC

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютирует за "Дженоа". 17-й номер выйдет в стартовом составе "грифонов" на матч против "Лацио". Начало встречи в 21:45.

Недавно 30-летний хавбек присоединился к клубу на правах аренды. "Генуэзцы" могут выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро после завершения срока. Действующий контракт игрока с "Марселем" действует до 2026 года.

Подопечные Альберто Джилардино в этом году вернулись в Серию А. В стартовом туре против "Фиорентины" Малиновский не был включен в заявку. Команда проиграла со счетом 4:1.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
27.08.2023 в 21:49
Давай, Маліна, ти нам потрібний
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.08.2023 в 21:20
Сьогодні святкуватимуть перемогу... В Римі
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
27.08.2023 в 20:50
Склад в Дженоа бідовий.
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0
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