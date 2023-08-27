Малиновский дебютирует за Дженоа
Украинец в стартовом составе грифонов
Twitter Genoa CFC
Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютирует за "Дженоа". 17-й номер выйдет в стартовом составе "грифонов" на матч против "Лацио". Начало встречи в 21:45.
Недавно 30-летний хавбек присоединился к клубу на правах аренды. "Генуэзцы" могут выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро после завершения срока. Действующий контракт игрока с "Марселем" действует до 2026 года.
Подопечные Альберто Джилардино в этом году вернулись в Серию А. В стартовом туре против "Фиорентины" Малиновский не был включен в заявку. Команда проиграла со счетом 4:1.
⤴️ STARTING XI #LazioGenoa pic.twitter.com/L2cehDnNiJ— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 27, 2023
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