Мудрик пропустит ближайший матч Челси

На официальном сайте "Челси" отмечается, что Михаил Мудрик не сыграет завтра в матче Кубка английской лиги против "Уимблдона", игрок продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

Напомним, Михаил получил небольшое повреждение на тренировке, 24 августа, перед матчем АПЛ против "Лутона", который украинец пропустил.

22-летний вингер выходил на поле в двух стартовых турах АПЛ, результативными действиями не отличился.