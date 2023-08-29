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Мудрик пропустит ближайший матч Челси

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Михаил продолжает восстанавливаться после полученной травмы

Мудрик пропустит ближайший матч Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте "Челси" отмечается, что Михаил Мудрик не сыграет завтра в матче Кубка английской лиги против "Уимблдона", игрок продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

Напомним, Михаил получил небольшое повреждение на тренировке, 24 августа, перед матчем АПЛ против "Лутона", который украинец пропустил.

22-летний вингер выходил на поле в двух стартовых турах АПЛ, результативными действиями не отличился.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
chelseafc

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