Мудрик пропустит ближайший матч Челси
Михаил продолжает восстанавливаться после полученной травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
На официальном сайте "Челси" отмечается, что Михаил Мудрик не сыграет завтра в матче Кубка английской лиги против "Уимблдона", игрок продолжает восстанавливаться после полученной травмы.
Напомним, Михаил получил небольшое повреждение на тренировке, 24 августа, перед матчем АПЛ против "Лутона", который украинец пропустил.
22-летний вингер выходил на поле в двух стартовых турах АПЛ, результативными действиями не отличился.
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Источник:chelseafc
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