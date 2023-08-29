Почеттино - о травме Мудрика: Нам все еще нужно ежедневно оценивать его состояние
Украинец близок к возвращению на поле
фото - Getty Images
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как проходит восстановление украинского вингера команды Михаила Мудрика. Коуч не готов назвать точные сроки возвращения, но дал понять, что украинцу осталось не так долго до возвращения на поле.
"У нас достаточно травмированных. Бенуа Бадиашиль и Армандо Броха играть еще не готовы, им нужно ждать до завершения паузы на матчи сборных.
Мудрик? Он ближе к возвращению, чем Бадиашиль, но нам все еще нужно ежедневно оценивать его состояние", — сказал Почеттино.
Напомним, Михаил получил небольшое повреждение на тренировке, 24 августа, перед матчем АПЛ против "Лутона", который украинец пропустил.
22-летний вингер выходил на поле в двух стартовых турах АПЛ, результативными действиями не отличился.
Популярное сейчас
- Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ - Источник
- Вернидуб: С таким судейством скоро морды будут бить прямо на поле
- Гарантии есть только у Зари, но не у Динамо и Днепра-1. О еврокубковых матчах недели
- Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 19:48 Прогнозы на футбол Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023
- 17:49 Зарубежные Челси – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- 17:20 Украинские Почеттино: Верим, что Мудрик может выступать на том уровне, которого мы ожидаем