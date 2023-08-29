Почеттино - о травме Мудрика: Нам все еще нужно ежедневно оценивать его состояние

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как проходит восстановление украинского вингера команды Михаила Мудрика. Коуч не готов назвать точные сроки возвращения, но дал понять, что украинцу осталось не так долго до возвращения на поле.

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"У нас достаточно травмированных. Бенуа Бадиашиль и Армандо Броха играть еще не готовы, им нужно ждать до завершения паузы на матчи сборных. Мудрик? Он ближе к возвращению, чем Бадиашиль, но нам все еще нужно ежедневно оценивать его состояние", — сказал Почеттино.

Напомним, Михаил получил небольшое повреждение на тренировке, 24 августа, перед матчем АПЛ против "Лутона", который украинец пропустил.

22-летний вингер выходил на поле в двух стартовых турах АПЛ, результативными действиями не отличился.