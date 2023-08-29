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Гармаш проходит медосмотр в хорватском Осиеке

Наши за границей
(1 голосов)

Контракт будет подписан в среду

Гармаш проходит медосмотр в хорватском Осиеке

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш нашел себе новый клуб.

Как сообщают хорватские СМИ, 33-летний украинец уже прибыл в Хорвтию где проходит медосмотр для подписания контракта с местным "Осиеком".

Ожидается, что завтра (в среду, 30 августа) он подпишет контракт с клубом. На данный момент остается только неясным, будет ли это аренда либо полноценный трансфер.

Напомним, что контракт Гармаша с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Также была информация, что Луческу не рассчитывает на ветерана, и поэтому последнее время Денис тренировался с командой "Динамо" U-19.

Также стоит отметить, что за "Осиек" уже выступает украинец Александр Драмбаев. На данный момент команда в чемпионате Хорватии идет на 2-м месте после 5 туров. В кампании 2022/23 "Осиек" финишировал третьим.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Осиек
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
30.08.2023 в 00:00
Ви зробили це разом...
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