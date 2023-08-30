Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился мнениями о лучших опорных хавбеках английской Премьер-лиги.

– Кто, по твоему мнению, является самым недооцененным игроком АПЛ?

– Думаю, это Томас Партей.

– Правда? Ты думаешь, он лучше Каземиро?

– Не могу сказать ничего плохого о Каземиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – пять трофеев Лиги чемпионов говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Томас.

У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Партеем и Родри.

Это непростая задача. Фернандиньо я видел еще с детства, когда был в академии "Шахтера", он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас… Я даже не знаю…

– Лучше Родри? Все, я ухожу отсюда… (Реплика Рио Фердинанда за кадром – прим.)

– Приходи к нам на тренировку – и сам все увидишь.

– Он отличный игрок, но неужели он действительно лучше Родри?

– Ладно, раз уж мы заговорили о Родри. Он идеально вписывается в систему "Сити". Если вы уберете его из состава – это уже будет совсем другая команда, потому что он в ней – главная деталь. Я считаю, что именно эта позиция самая трудная для игры, но Родри отлично подходит для нее, – сказал Зинченко.