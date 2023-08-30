"Реал Мадрид" близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера Ильи Волошина, выступающего за испанский "Райо Махадаонда" из третьей по силе лиги Испании. Мадрид ведет переговоры с "Райо" по достижении договоренностей с игроком. Илья в свои 16 лет отличается почти двухметровым ростом.

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск (с 2014 по 2019 год) и вызывается в юношескую сборную Украины Ю-17. Последним клубом в Украине был ДВУФК (Днепр).