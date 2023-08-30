Реал Мадрид близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера
Реал Мадрид близок к подписанию Ильи Волошина
poleznaya.dp.ua
"Реал Мадрид" близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера Ильи Волошина, выступающего за испанский "Райо Махадаонда" из третьей по силе лиги Испании. Мадрид ведет переговоры с "Райо" по достижении договоренностей с игроком. Илья в свои 16 лет отличается почти двухметровым ростом.
Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск (с 2014 по 2019 год) и вызывается в юношескую сборную Украины Ю-17. Последним клубом в Украине был ДВУФК (Днепр).
????El Real Madrid está muy cerca de fichar al portero Illia Voloshyn, meta ucraniano de 16 años que supera los 2 metros y milita en el Rayo Majadahonda. El Madrid está negociando con el Rayo tras haber alcanzado un acuerdo con el jugador. Me dicen que es un proyectazo de portero.— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 30, 2023
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