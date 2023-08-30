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Реал Мадрид близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера

Наши за границей
(1 голосов)

Реал Мадрид близок к подписанию Ильи Волошина

Реал Мадрид близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера

poleznaya.dp.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера Ильи Волошина, выступающего за испанский "Райо Махадаонда" из третьей по силе лиги Испании. Мадрид ведет переговоры с "Райо" по достижении договоренностей с игроком. Илья в свои 16 лет отличается почти двухметровым ростом.

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск (с 2014 по 2019 год) и вызывается в юношескую сборную Украины Ю-17. Последним клубом в Украине был ДВУФК (Днепр).

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В статье: Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.08.2023 в 15:13
Знову Лунін на лавці сидітиме ...
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