Миколенко поучаствовал в представлении третье формы Эвертона. ВИДЕО

Английский " Эвертон " представил третий комплект формы на сезон 2023/24.

Сделал это клуб оригинально – в формате видеопрезентации, в которой поучаствовал и украинский защитник команды Виталий Миколенко.

Интересно, что на этом комплекте, как и на одном в прошлом году, нет эмблемы клуба. Ее заменяет значок, являющийся копией Башни принца Руперта, одного из символов Ливерпуля. На классическом логотипе команды также есть изображение этой памятки.

Напомним, что в нынешнем сезоне "ириски" стартовали с трех поражений в трех турах АПЛ – последнее место и 0 в графе забитых голов.