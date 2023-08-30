Миколенко поучаствовал в представлении третье формы Эвертона. ВИДЕО
Подход очень креативный
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Английский "
Сделал это клуб оригинально – в формате видеопрезентации, в которой поучаствовал и украинский защитник команды Виталий Миколенко.
Интересно, что на этом комплекте, как и на одном в прошлом году, нет эмблемы клуба. Ее заменяет значок, являющийся копией Башни принца Руперта, одного из символов Ливерпуля. На классическом логотипе команды также есть изображение этой памятки.
Напомним, что в нынешнем сезоне "ириски" стартовали с трех поражений в трех турах АПЛ – последнее место и 0 в графе забитых голов.
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